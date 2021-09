Perú y Bolivia amenazan con no jugar vs Brasil y Argentina, tras escándalo

Consecuencias del bochorno mundial. 24 horas después del partido suspendido en Sao Paulo, entre Brasil y Argentina, las esquirlas siguen traspasando a todo el continente. Ahora, a tres días de la próxima jornada eliminatoria, los rivales de las selecciones implicadas dudan sobre si disputar sus encuentros ante estas selecciones.

El más enfadado es la selección de Perú, próxima rival de Brasil. El encuentro debe ser disputado en Recife, al norte del país. Sin embargo, desde el equipo incaico consideran que la Canarinha rompió la burbuja sanitaria, una vez tuvieron contacto con los funcionarios de la Agencia de Sanidad Brasileña (Anvisa), responsables de suspender el compromiso ante Argentina.

Perú exige garantías para disputar el encuentro y además pide cambio de sede, tras el escandalo suscitado. Los incas consideran que existen argumentos suficientes para mover el partido a otra locación, Paraguay por ejemplo, a juzgar por la forma de actuar de la Conmebol durante la pandemia en sus competencias.

Perú reclamará el cambio de localía para no jugar contra Brasil en Recife. Alega la ruptura de la burbuja sanitaria en el partido entre Brasil y Argentina (Los funcionarios de ANVISA rompieron la burbuja) Y pide garantías de seguridad para sus jugadores. — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) September 6, 2021

En la misma sintonía se encuentra Bolivia. Visitante de Argentina, la selección del Altiplano cree que los futbolistas de la Albiceleste rompieron la burbuja y se hacen merecedores de una sanción.

Asimismo, las autoridades gauchas se encuentran en una encrucijada para con su selección, a quien dejaron ingresar al país. Sin embargo, la oposición les recuerda el proceder que tuvo en su momento con Boca Juniors, a quien tras el incidente por Copa Libertadores, ante Atlético Mineiro, los jugadores fueron aislados por una semana.

No obstante, parece que esto no le ocurrirá a la selección de Lionel Messi y compañía, más allá del pedido de Bolivia. A propósito, la Conmebol no se ha expresado al respecto, ante las inquietudes de peruanos y bolivianos.

