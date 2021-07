¡Carlos Ramírez le da la segunda medalla en Tokio a Colombia!

Carlos Ramírez llegó calladito, calladito, a Tokio, pero vaya que hizo ruido. Sin sobrarle nada, el bronce en Río 2016 no quedó entre los primeros, pero siempre fue competitivo y se mantuvo en la zona de esperanza de medalla. Repetir la hazaña de cinco años atrás no era una misión imposible ni mucho menos.

En semifinales, donde compartió serie con el colombo-francés Vincent Pelluard, su pedaleo fue sólido y no le perdió paso a los favoritos, la mayoría de ellos franceses. Por desgracia, la pareja de Mariana Pajón no tuvo el mismo ritmo y no avanzó a la gran final por las medallas.

Allí, para darle una alegría a Colombia, Ramírez debía defenderse solo. Una buena para él: saldría en un buen carril, tras la caídas de varios favoritos. Y lo aprovechó. Sorteando una caída en frente de él, quedó en el tercer lugar y se colgó el bronce, como en Río 2016. ¡Enorme, doble medallista!

¡Carlos Ramírez le da la segunda medalla en Tokio a Colombia!