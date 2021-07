Saskia Van Erven lo dio todo para Colombia en esgrima, pero no lo logró

Saskia Van Erven tiene un futuro enorme en la esgrima mundial. Por eso, nos atrevimos a soñar conque tuviera una destacada actuación en los Juegos Olímpicos, pero la fortuna la puso contra una rival realmente complicada. La tricolor no pudo hacerle frente a la rusa Adelina Zagidullina.

En la categoría florete individual, la primera manga fue la clave para que la participante por el Comité Olímpico Ruso (la nación rusa no puede participar con su denominación por la sanción que rige a causa del dopaje sistemático de deportistas por parte de su gobierno) se fuera en ventaja y luego administrara la diferencia. Ese primer episodio favoreció a la europea por 9-4.

En la segunda manga se vio la mejor versión de la colombiana, aunque la diferencia ya era indescontable. El parcial quedó 5-4 a favor de la rusa, pero la mejoría de Van Erven hizo soñar con una reacción, a esa altura ya milagrosa.

Sin embargo, la misma no se dio. Saskia no logró descifrar la estrategia de defensa de la rusa, que solo se dedicó a hacer tiempo, ante la victoria que tenía casi en el bolsillo. De contragolpe, Zagidullina metió un punto en ese tercer set, pero no hizo mucho más. Victoria para la rival de la colombiana, quien dijo adiós demasiado pronto.

ESGRIMA! 🤺 (Ronda de 32)#Tokyo2020 💛💙❤



MANGAS 1️⃣ | 2️⃣ | 3️⃣ TOTAL

🇨🇴 VAN ERVEN 4 4 0 8

🇷🇺 Zagidullina 9 5 1 15



Derrota para Colombia 💔 VAN ERVEN cayó 8-15 ante Zagidullina y de esta manera se DESPIDE de los Juegos. VOLVERÁS pic.twitter.com/7hAnEQu9u2 — Futbol colombiano (@Futbolfpc) July 25, 2021

