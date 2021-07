“¿Por qué no huevón?”: Rigo se apuntó para los Olímpicos de París 2024

Rigoberto Urán es de esos corredores que jamás se oxida y en Tokyo 2020 lo demostró quedando entre los mejores y ahora apunta a París 2024.

El representante colombiano lució, se mostró entre el grupo de favoritos y aguantó hasta el final en el grupo selecto, algo que solo nueve de los 128 competidores que tomaron la partida lograron hacer. A sus 34 años el corredor de Urrao está entero y apunta a unos nuevos Juegos Olímpicos en su carrera.

Tras terminar octavo, con diploma olímpico en el bolsillo, durante el circuito de 234km del Monte Fuji, Rigo no se escondió y lanzó que buscará otra aventura olímpica: “vamos para París (2024), para nuestra quinta olimpíada”, le apuntó a Ricardo Orrego de Caracol Sports en la entrevista luego de la competencia. Ante la duda del periodista que replicó “¿de verdad?”, respondió con su particular estilo: “¿Por qué no huevón?”.

– Rigoberto Urán de 34 años: vamos pa’ París (2024), pa’ la quinta olimpiada.

– Periodista: ¿de verdad?

– Rigoberto: ¿Por qué no huevón? pic.twitter.com/EwJNJCKsB9 — Germán Ricaurte ⌛️ (@german_ricaurte) July 24, 2021

Pero Urán no solo habló del sueño de llegar a París 2024, a donde llegaría con 37 años, también se refirió a lo que pasó y al triunfo de su amigo, el ecuatoriano Richard Carapaz.

Campeón latino

“Quedamos tranquilos. Estoy feliz porque gana un amigo, un conocido como Richard Carapaz para Ecuador. La carretera y la bicicleta, lo ponen a uno en el lugar que es”.

“Lo felicité por ese triunfo tan lindo porque una medalla olímpica es hermoso”.

Lucha hasta el final

“Dimos todo. Luchamos mucho en la subida. Quedamos un grupo bueno. Al fin y al cabo, estas olimpiadas son de contar con buena suerte y estar en el corte que es. Creo que la luchamos, dimos lo máximo y quedamos contentos con el resultado. No logramos la medalla, pero se dio todo”.

Recorrido exigente

“Las olimpiadas siempre son un circuito, esta fue en línea y con mucha montaña. Era dura para todos. Teníamos buenas opciones, luchamos y lo dimos todo”.

Pensar en la Contrarreloj Individual

“Descansaré estos días, lo reemplazaré (a Daniel Martínez) y espero encontrarme bien”.