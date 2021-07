¿Por qué no televisaron el tiro con arco en el debut de los Juegos Olímpicos?

Nos quedamos con las ganas. El hype que tenemos porque empezaran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es grande, tanto que todos encendimos el televisor buscando la competencia del tiro con arco femenino, donde Valentina Acosta debutaba en la fase clasificatoria.

La pereirana era la primera atleta de nuestro país en hacer presencia en los Juegos Olímpicos, aunque otras delegaciones ya habían debutado en el fútbol y en el softbol. También arrancó el remo, este viernes en Japón, aunque ese sí lo televisaron.

¿Por qué entonces no transmitieron el tiro con arco? Ni Caracol TV ni Claro Sports, canales licenciados para emitir en Colombia, tienen la culpa. La decisión de no televisar esta clasificación fue del Comité Olímpico Internacional, quien considera que esta clasificación no hace parte de la competencia oficial, cuando empezarán a eliminarse.

En esta primera etapa, ninguna de las tiradoras fue eliminada, solo se desarrollaron los emparejamientos. Valentina Acosta terminó en la posición 50, teniendo que enfrentar en la llave de treintaidosavos de final a la británica Sarah Bettles, quien clasificó en decimoquinto lugar.

Tampoco televisaron a Daniel Pineda, quien se presentó en la rama masculina, después de que las damas dejaran el recinto de Yumenoshima, en Tokio. No obstante, ambos sí tendrán pantalla en la participación de este sábado japonés, noche de viernes en Colombia.

¿Por qué no televisaron el tiro con arco en el debut de los Juegos Olímpicos?