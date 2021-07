Conozca a Valentina Acosta, la primera tricolor en presentarse en los JJOO

Es una promesa de medalla. Con apenas 21 años, Valentina Acosta inaugurará la presentación de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la modalidad de tiro con arco.

Allí, en el campo de Yumenoshina, la campeona mundial en 2019 intentará quedarse con el oro olímpico, siendo una de las principales cartas para presea que tiene el país.

Pero, ¿Quién es Valentina Acosta? A sus escasos 21 años, es una tiradora prodigio en la modalidad recurvo, debido al sacrificio que le ha puesto a su carrera. En 2017 tomó la decisión de su vida: abandonar los estudios continuos y dedicarse a su pasión, el tiro con arco.

En el principio, a sus padres no les cayó bien tal decisión, pero luego vieron que nada podría detener a la tiradora. Valentina comenzó a dedicar cuatro horas y media diarias para practicar, descansando solo los domingos. Su esfuerzo rindió frutos en Madrid 2019.

“Haz lo que te hagas feliz y lo que ames”, fue el consejo de sus padres y desde allí, nunca dudó. Acosta se integró a la liga risaraldense, pero sabía que necesitaba más. Para lograrlo, necesitaba a un maestro que le enseñara todos los trucos que la hicieran leyenda. Ese fue Julián Andrés García.

“Cuando la conocí, le hice una pregunta y me respondió: ‘yo quiero cosas grandes, quiero unos Olímpicos’. Cada vez muestra las ganas de ser diferente, porque eso es ella”, aseguró García en entrevista concedida al diario El País de Cali.

Su ambición no tenía límites y lo siguiente fue mudarse a Medellín por dos meses, antes de viajar a Madrid para hacer historia. Con las mejores instalaciones, Valentina Acosta encontró el nivel deseado y emprendió a Madrid. Allí, ante la sorpresa de todos, se consagró campeona mundial juvenil.

“No recuerdo mucho lo que sentí, me encontraba en otro mundo; pensaba, ya no tendré más nervios, ya puedo descansar, volver a ser persona. Quería salir y llamar a mis padres, preguntarles si me habían visto”, declaró una vez se llevó el título mundial.

Ahora le llegó el turno del reto olímpico, su gran sueño. Aunque ahora compite contra las profesionales, es una de las candidatas, por su talento descomunal. Sus rivales le temen y saben que están ante una estrella emergente que puede tener su sitio consagratorio.

También le puede interesar:

Conozca a Valentina Acosta, la primera tricolor en presentarse en los JJOO