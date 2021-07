Iker Casillas dejó hasta la ropa como propina

Iker Casillas sorprendió durante su visita a México, con una propina algo inusual que dejó en su visita a un restaurante.

El exportero español pasó por territorio mexicano para visitar algunas de sus playas, entre ellas unas en Quintana Roo. Allí estuvo comiendo en un sitio llamado Cosme’s Taquería y dejó la inesperada propina.

El propio exportero de la selección de España publicó en sus redes sociales imágenes en el mencionado lugar. Iker posó en compañía de don Víctor, persona que lo atendió.

Este hombre es el encargado de la parrila en la taquería, que mencionó a medios mexicanos que “Realmente nos sentimos emocionados y se fue muy agradecido porque le encantó la comida que le servimos”.

Tan agradecido se fue Casillas que además de una considerable suma de dinero, como propina dejó algunas prendas de ropa que traía, incluso se fue descalzó.

El encargado del restaurante reveló que dejó sus tenis blancos y una pantaloneta de playa.

“Me di cuenta ya cuando se estaba yendo porque a mí me regaló unas cosas. Unos tenis y ropa. Los tenis que traía él se los quitó y me los regaló. Me dio una bolsa de ropa que tenía, que era de la playa, porque estaba mojada. Se fue descalzo. De aquí se fue caminando”, manifestó el hombre llamado Jesús Geovanni.

También contó que dejó una suma económica de 800 pesos.