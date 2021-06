La ‘naranja’ no dio jugo… De Boer no va más en Países Bajos

La Real Asociación de Fútbol de Países Bajos anunció la salida de Frank de Boer como su seleccionador.

La derrota 0-2 y eliminación ante República Checa en los octavos de final de la Eurocopa terminó en la salida del adiestrador.

Este martes se hizo oficial la determinación, de acuerdo a lo comunicado por la entidad que rige el fútbol del mencionado país.

Comunicado Oficial

Tras las consultas en Zeist, entre Nico-Jan Hoogma, Eric Gudde, Frank de Boer y su agente Guido Albers esta tarde, se ha decidido que ambas partes se separarán con efecto inmediato. Frank de Boer ha anunciado que no quiere continuar, lo que también está en línea con el contrato entre ambas partes, que exigía un lugar en los cuartos de final. Ese contrato no se renovará.

Además, se agregaron declaraciones del saliente entrenador: “Anticipándome a la evaluación, he decidido no continuar como seleccionador nacional”.

La razón: “El objetivo no se ha logrado, eso está claro. Cuando se me acercó para convertirme en seleccionador nacional en 2020, pensé que era un honor y un desafío, pero también era consciente de la presión que me iba a sobrevenir desde el momento en que me nombraron, que la presión solo está aumentando ahora, y esa no es una situación saludable para mí, ni para la plantilla en el período previo a un partido tan importante para el fútbol holandés en su camino hacia la clasificación para la Copa del Mundo”.

De Boer, dejó sus agradecimientos: “Quiero agradecer a todos, por supuesto a los fanáticos y los jugadores. Mis felicitaciones también a la gerencia que ha creado un clima deportivo de primer nivel aquí en el campus”.

Nico-Jan Hoogma: “A pesar de todos los esfuerzos de Frank, el objetivo de al menos llegar a los cuartos de final no se ha logrado. Si eso no se hubiera logrado, evaluaríamos, lo que posiblemente podría haber producido un resultado diferente”.

“Habíamos apostado por un Campeonato de Europa mejor, pero no funcionó. La elección de Frank resultó diferente de lo que esperábamos. Ahora debo encontrar un sucesor, después de una buena consulta interna”, señaló el director de la entidad.