¡Waterloo! Francia quedó eliminada por penaltis ante Suiza

VIDEO | Goles de Francia 3-3 Suiza EURO 2020 (Octavos de final)

Luego de las emociones que despertó el España 5-3 Croacia, era turno de conseguir a su rival. Entre Francia y Suiza saldría el rival ibérico, con todos los boletos comprados de favoritismo para la campeona del mundo.

Pero si algo nos ha demostrado esta Eurocopa es que los partidos hay que jugarlos siempre y Francia no los ha venido jugando bien. Tal vez por eso Didier Deschamps cambió y apeló a una línea de tres desde el comienzo, que no funcionó. Contrario a las quinielas, Suiza dominó el primer tiempo y se fue en ventaja.

Fue gracias a Haris Seferovic, quien de cabeza adelantó a los helvéticos. El centro de Steven Zuber fue capitalizado por el delantero, quien le ganó por aire a Clement Lenglet y daba la sorpresa en el Nationala Arena de Bucarest.

¡Gol de #SUI! A los 15' del 1T, Seferovic y un gran cabezazo para el 1-0 ante #FRA. ¡Sorpresa en la #EurocopaEnDIRECTV!



Síguelo por los C610/1610HD y @DIRECTVGO. #EURO2020 pic.twitter.com/O0aoPsh6dU — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 28, 2021

Por eso, a Deschamps le tocó cambiar en el entretiempo. Sin importar el qué dirán, sacó a Lenglet y lo puso a Kingsley Coman. Mejor aún fue volver a línea de cuatro, que permitió que jugadores como Paul Pogba y N’Golo Kanté crecieran en el partido.

No obstante, Suiza no dejó de ser peligroso en todo momento. Tanto que se ganó un penalti, tras falta de Benjamin Pavard a Zuber, que con ayuda del VAR, el árbitro pitó. Los helvéticos tenían la gran oportunidad de irse dos goles arriba y dar la campanada en esta Euro. Pero no contaban con Hugo Lloris, que atajó el penalti a Ricardo Rodríguez y le dio vida a Les Bleus.

¡TA-PA-DÓN de Lloris! 🔥 El capitán de #FRA dijo presente y le atajó el penal (de VAR) a Rodríguez. En 9' del 2T, #SUI sigue 1-0 arriba en la #EurocopaEnDIRECTV.



¡Gran partido para ver por los C610/1610HD! pic.twitter.com/4fhspqEACm — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 28, 2021

Mala noticia para Suiza, que vio cómo Francia se despertaba. En apenas dos minutos, el equipo campeón del mundo pasó de perderlo a ganarlo, gracias a un doblete de Karim Benzema.

En combinación con Kylian Mbappé, el Gato pudo picársela al arquero Yann Sommer e igualar el encuentro en Rumania. Benzema estaba afilado y motivado por haber vuelto a la selección nacional.

¡GOOOL de #FRA! Lloris les dio vida, Mbappé lo habilitó, y Benzema marcó el 1-1 ante #SUI a los 9' del 2T.



¡Hay partido en la #EurocopaEnDIRECTV, por los C610/1610HD! pic.twitter.com/8XR7YIINr0 — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 28, 2021

Pero ahí no acabó todo. El delantero del Real Madrid se hizo presente una vez más, un par de minutos después. A pase de Antoine Griezmann, Benzema dio vuelta el partido, en una Francia que se había recompuesto.

Simplemente, Karim Benzema 🤩: ¡Doblete del 9 de #FRA, en 2 minutos, para el triunfo parcial 2-1 ante #SUI! Claro, antes, enorme jugada de sus compañeros.



Disfruta la #EurocopaEnDIRECTV por los C610/1610HD y @DIRECTVGO. #EURO2020 pic.twitter.com/4nMQ3vfCfk — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 28, 2021

La frutilla del postre vino con el gol de Pogba. Ya habiendo recuperado su fútbol, el centrocampista del Manchester United le metió toca la comba a un remate de derecha, al que Sommer acompañó con el vuelo inerte.

¡GRACIAS por el fútbol, Paul 👏! Un golazo para gritar de pie, gentileza de Pogba. #FRA supera 3-1 a #SUI, y clasifica a cuartos de la #EurocopaEnDIRECTV.



¡Hermoso partido por los C610/1610HD y @DIRECTVGO! #EURO2020 pic.twitter.com/LKtR6nwgYM — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 28, 2021

Francia estaba para la goleada, pero Suiza aún latía. Por eso, en una jugada aislada volvió a ponerse a tiro, con otro cabezazo de Seferovic que dejó inmóvil a Lloris. Los minutos finales iban a tener el drama garantizado.

¡GOOOL de #SUI! 🔥 Doblete de Seferovic y no está todo dicho en Bucarest. Ahora #FRA gana 3-2, en un partidazo de la #EurocopaEnDIRECTV.



Vive el final por los C610/1610HD y @DIRECTVGO. #EURO2020 pic.twitter.com/VXWqNuHzow — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 28, 2021

Francia no aprendió de lo que le ocurrió a España contra Croacia, minutos atrás del kick-off. Había que cerrar el partido, pero ante estos suizos fue imposible. Pogba lo creía ganado y perdió una pelota insólita. Luego, con gambeta a Presnel Kimpembe incluida, Mario Gavránovic empató sobre la hora y mandó el partido al alargue.

#SUI no se dio por vencido… ¡Y EMPATÓ EN EL ÚLTIMO MINUTO! 😱 Gavranovic marcó el 3-3 ante #FRA. ¿Otro tiempo suplementario en la #EurocopaEnDIRECTV?



Disfrútalo por los C610/1610HD y @DIRECTVGO. #EURO2020 pic.twitter.com/pVu1ELvcY5 — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 28, 2021

Juego hermoso en Rumania. El alargue estaba para cualquiera y nunca Suiza le bajó la cabeza a Francia. Aún sin energía y con soldados que se fueron cayendo por lesiones, las ganas de ganar siempre estuvieron. Al final, los penales fueron inevitables.

Allí, el villano fue Mbappé, el único que no convirtió su penalti. El portero Sommer le tapó la bola y mete a Suiza en cuartos, provocando un cataclismo: Francia quedó fuera de la Eurocopa.

VIDEO | Goles de Francia 3-3 Suiza EURO 2020 (Octavos de final)