¡Festival del pavimento! Superman, Roglic, Sagan y Thomas se cayeron

Clasificación ETAPA 3 TOUR DE FRANCIA Hoy 28 de junio (etapa plana)

Tras dos días de calentamiento para lo que veremos en este Tour de Francia, en esta ocasión llegaron las etapas planas. Qué falta nos hace alguien como Fernando Gaviria, para que en Colombia tengamos la expectativa sobre lo que puede ocurrir en un sprint, pero en esta edición no será así.

No obstante, la atención se centraba en que no le pasara nada raro a nuestros ciclistas, en una etapa sin mucha dificultad. Solo había que llevar el caballito a casa sin demasiadas incidencias. No se podían confiar, los peligros siempre están a la orden del día.

Sino pregúntenle a Geraint Thomas, capo del Ineos, involucrado en una caída que lo retrasó. También besó el pavimento el Robert Gesink, lo que generó su retiro. A falta de 10 kilómetros hubo otra pequeña caída que aunque no fue dramática, pero implicó a Miguel Ángel López. Sí, Superman besó el pasto.

Por si faltaba algo, un kilómetro después el que cayó fue el favorito Primoz Roglic. El esloveno perdió el control de su bicicleta y solo, solito y solo, se raspó los codos con la caída. Para recuperar al pelotón, el auto del Jumbo Visma ayudó a su capo.

Para colmo, a cuatro kilómetros de meta hubo otra caída que afectó a Tadej Pogacar. Aunque no se cayó, quedó afectado en el corte. La general se movió cuando parecía que nada ocurriría.

En un día de caídas, era el momento para los velocistas, siendo favorito el australiano Caleb Ewan. Otros históricos como Peter Sagan y Mark Cavendish también podrían tener su oportunidad. Por desgracia, Ewan se cayó a metros de meta en accidente con Sagan y también besó el pavimento. El ganador fue el francés Tim Merlier.

