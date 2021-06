¡Mareante oferta del Manchester City al Tottenham por Harry Kane!

Mientras se disputan la Eurocopa y la Copa América, los clubes planifican la temporada. Por supuesto, están atentos al torneo de selecciones para ver qué jugadores pueden rescatar y pescar en río revuelto. No obstante, no se olvidan de los grandes fichajes y trabajan en ellos.

Por ejemplo, el Manchester City, quien sigue obsesionado con ganar la Champions League. Luego de perder la última final ante el Chelsea, el conjunto de Pep Guardiola pretende reforzarse para que no le vuelva a pasar. Para ello, tiene interés en adquirir a Harry Kane y ya hizo una oferta desopilante por él.

En Inglaterra confirman que el City hizo una oferta oficial al Tottenham por el goleador de la selección inglesa. El ofrecimiento es de 100 millones de libras esterlinas más algún jugador que le interese al equipo de Londres. Entre los futbolistas ofrecidas se encuentran Raheem Sterling, Aymeric Laporte y Gabriel Jesús.

Sin embargo, pese al elevado precio ofrecido y la talla de los futbolistas para complementar la oferta, el dueño del Tottenham, Daniel Levy, no tiene intenciones de aceptar dicho ofrecimiento. Así lo asegura el periodista Fabrizio Romano, que asegura que el City está decidido a quedarse con el goleador, quien vería con buenos ojos mudarse a Manchester.

No obstante, Levy quiere convencer a Kane de continuar en los Spurs. Por eso no aceptará ofertas, más allá que el jugador ya le manifestó que se quiere ir. Por lo pronto, el goleador continuará enfocado en la Eurocopa y no se pronunciará hasta que esta misma acabe para Inglaterra. Mientras tanto, en el City esperan que el jugador se pronuncie de alguna manera.

