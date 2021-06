¡La dolce vita! Italia ganó y sigue de amores con la Euro, con puntaje ideal

VIDEO | Gol de Italia 1-0 Gales en la EURO 2020 (Grupo A)

A esta Italia da gusto verla. La selección que dirige Roberto Mancini hacía su tercera presentación en la Eurocopa, antes de despedirse de Roma para peregrinar por el continente. Por eso quería otorgarle en tributo a la afición un triunfo más, superando a la sorpresiva Gales.

Un partido atractivo, también por lo que mostraron los Dragones, liderados por Gareth Bale. Sin embargo, la tabla de posiciones condicionó para unos y otros lo que veríamos en el estadio Olímpico. Italia, ya clasificada, presentó un equipo alternativo; mientras que la escuadra británica puso titulares, pero con un esquema paran aguantar y asegurar la clasificación.

Ni siquiera los goles tempraneros de Suiza ante Turquía, metiéndole presión a los galeses, hizo que cambiaran su postura. Eso complicó el funcionamiento italiano, que con suplentes no podía romper el frontón anglosajón, salvo por pelota parada.

Y así llegó el gol inicial. Un cobro en corto de Marco Verratti encontró el desvío de Mateo Pessina para que la Azzurra se pusiera en ventaja antes de acabar el primer tiempo. Ventaja merecida, en un partido bastante flojo para lo que habían mostrado ambas selecciones en partidos anteriores.

Ir abajo no inmutó a Gales. Las cuentas les daban para clasificar, siempre que Suiza no goleara o ellos no fueron goleados. Su postura ultra defensiva se intensificó cuando Ethan Ampadu vio la roja por una patada a Federico Bernardeschi. Desde ahí, Gales resignó toda opción de ir por el empate.

Eso sí, la disciplina defensiva se mantuvo dificultándoles las cosas a Italia. De tal manera que se pudo demostrar una teoría: los titulares son mucho mejores que los suplentes. Aunque esta vez no convenció, Italia continúa con su galope triunfal y perfecto. La Azzurra se despide de la fase de grupos con puntaje ideal, mientras que Gales avanza y ya para ellos es un éxito.

