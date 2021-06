¡El primer sorbo! Portugal ganó en el debut, de la mano de Cristiano

VIDEO | Goles de Hungría 0-3 Portugal en la Euro 2020 (Grupo F)

El campeón saltó a escena. Esta Portugal ya no era aquella tapada que nadie tomaba en serio y se terminó llevando la Euro 2016 en la propia cara de Francia. No, esta era una con una generación dorada, comandada por el eterno Cristiano Ronaldo, pero con el potencial para ganarle a cualquiera y revalidar su título.

Sin embargo, su debut en el grupo de la muerte era bastante difícil. Aunque se medía a la cenicienta, Hungría, lo hacía en Budapest y con cancha con 100% de aforo. Más allá del resultado, el gran triunfo fue del fútbol contra la pandemia al ver el estadio abarrotado, con 68.000 almas apoyando a la selección magyar.

Bien visitante en serio, de todos modos asumió el protagonismo siendo consciente del peso específico de su plantilla. No obstante, esa supremacía no se transformaba en el marcador, donde el gol se dilataba. Cuando no era la mala definición, la figura del arquero húngaro del Leipzig, Peter Gulácsi, emergía como el MVP del encuentro.

Pasaban los minutos y el desespero se apoderaba de Cristiano y compañía. Incluso Hungría, impulsado por su gente, tuvo alguna chance de dar el gran golpe en el debut. Se le agotaba el tiempo a Portugal, pero nunca hay que subestimar al campeón.

En los últimos diez minutos dio un golpe sobre la mesa. Raphael Guerreiro fue al área rival para pescar algo y de zurda, con un desvío previo, puso la ventaja lusitana. Alivio para Cristiano y compañía.

¡Gol de Portugal 🇵🇹! Raphael Guerreiro anota el 1-0 contra Hungría 🇭🇺 en Budapest. #Euro2020 #EurocopaEnDIRECTV pic.twitter.com/qOFiiZS4xU — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 15, 2021

Pero Ronaldo quería más. Quería probar el sabor del gol, ese que tanto le gusta (más que la Coca-Cola, sin duda) y un penalti le dio esa opción. A cuatro del final, CR7 cambió penal por gol y aumentó la ventaja visitante.

¡Gol de Cristiano Ronaldo! De penal, marca el 2-0 para Portugal 🇵🇹 contra Hungría 🇭🇺#Euro2020 #EurocopaEnDIRECTV pic.twitter.com/DsDD7RcjFd — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 15, 2021

Ya con confianza, Ronaldo continuó filoso y en tiempo de descuento gambeteó para meterse en el área y anotar de zurda, dejando en ridículo a Gulácsi. Cristiano ya no solo marcó, sino que lo hizo por duplicado.

¡Ganó Portugal 🇵🇹! Cristiano Ronaldo, de esta manera, concretó su doblete y el 3-0 contra Hungría 🇭🇺.



¡Qué nivel, CR7! ¡Y lo viviste GRATIS en DIRECTV! #Euro2020 #EurocopaEnDIRECTV pic.twitter.com/2oM0NahW2e — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 15, 2021

Triunfo portugués en el grupo de la muerte, pero ojo, ante el rival más fácil. Para los campeones se vienen las temibles Alemania y Francia, pero el rey es el que es y quiere defender la corona.

