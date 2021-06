¡Impresionante show virtual de Martin Garrix y U2 para abrir la Euro!

¡Tiempo de Eurocopa! Sin duda alguna, en términos futboleros es lo más parecido a un Mundial de fútbol. Por eso, tanta expectativa por el inicio del campeonato, en Roma con el partido inaugural entre Italia y Turquía.

Pero antes de que rodara la pelota, bien estuvo vibrar con el espectáculo musical. Para ello, se dividió en dos variantes. El primero, presencial para las cerca de 22.000 personas presentes en el estadio Olímpico, a cargo del tenor Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli en la ceremonia inaugural de la Eurocopa 2021 ( estadio olímpico de Roma ) 🇮🇹 pic.twitter.com/moIFTyG3eV — Sebastian (@juanbasti1991) June 11, 2021

Muchísimas personas corearon la interpretación del artista local, pero quedaron con ganas de más. Ese bonus track se los dio la presentación virtual del DJ Martin Garrix, junto a los integrantes del grupo irlandés U2, Bono y The Edge. Juntos interpretaron la canción oficial de la Eurocopa, ‘We Are The People’.

Bono, The edge, and martin garrix for opening euro 2020 pic.twitter.com/L4daRoNG2O — v (@vforverino) June 11, 2021

Luego fue el turno de que rodara la pelota, pero entusiasmados estaban todos en el estadio tras magna presentación. Comenzó oficialmente la fiesta del fútbol europeo.

