Fabio Rodríguez y Pablo Mazuera, los mentores del campeón Egan Bernal

Detrás de todo campeón hay un gran maestro. En este caso más de uno, quienes creyeron en un niño de Zipaquirá con condiciones especiales y que hoy lo ven consagrarse en las rutas del mundo. Egan Bernal tuvo el privilegio de tener mentores que le dieron habilidades que hoy lo hacen ser mejor que sus rivales. Quizá Fabio Rodríguez y Pablo Mazuera fueron los dos que más influyeron en el crecimiento del reciente ganador del Giro de Italia.

Fabio Rodríguez hizo de Egan Bernal un todoterreno

Cuando decidió entrenar a Egan, ¿creyó que podía ganar grandes del ciclismo como lo está haciendo?

No. Un niño de 8 años quien va a pensar que va a ganar una carrera grande. Como entrenador lo vi igual que los demás niños.

¿Qué habilidad técnica hace a Egan Bernal tan especial?

El ciclomontañismo le dio la técnica de dominio de bicicleta. También tiene un sistema fisiológico más avanzado. Además, su volumen máximo de oxígeno en el organismo (VO2) le da una capacidad respiratoria mejor. Otra cualidad es que se mantiene muy bien ubicado en el grupo, eso le ayuda muchísimo.

Alguien que enseñó a Egan, ¿cómo vive una etapa en la que él es protagonista?

Se sufre mucho viendo las etapas de él. Uno tiene miedo que pueda cometer un error y caerse. Se sufre igual o más que él.

¿Qué diferencias encuentra en Egan entre el título del Tour y este del Giro?

En el Giro vi a un deportista más maduro, inteligente y estratégico. Las dos carreras fueron diferentes. Este Giro tuvo muchísima montaña.

¿Cuál considera que puede ser el techo de Egan Bernal?

No sabría decírselo, va a ser siempre protagonista. No las va a ganar todas y va a perder mucho, pero ese el rol del ciclista. Marcará una era junto a Remco Evenepoel, Tadej Pogacar y Primoz Roglic, sin duda.

Pablo Mazuera, aquel que le enseñó la ruta del profesionalismo

Cuando decidió entrenar a Egan, ¿creyó que podía ganar grandes del ciclismo como lo está haciendo?

Cuando Egan ingresó a nuestro equipo, en el año 2011, el era un muchacho líder en ciclismo y con títulos importantes. A su edad, 12 años, ya era protagonista. Pero no puedo decir que en ese momento haya uno podido proyectar un proceso deportivo o un talento, era muy difícil. Ya cuando entró a las categorías junior sí vimos que Egan estaba para grandes cosas y ver que se proyectaba como un gran ciclista porque a él le gustaba mucho la ruta.

¿Qué habilidad técnica hace a Egan Bernal tan especial?

Egan tiene una mentalidad bastante fuerte. También una personalidad distinta, una madurez desde muy joven que se notaba con respecto a los talentos de la edad de él. En lo técnico creo que el mountain bike le ayudó bastante. En sus épocas de ciclomontañista eso le aportó las bases del ciclismo y tuvo esa bonita experiencia de arrancar con mucha competencia en esa época. Eso marcó bastante sus habilidades.

Alguien que enseñó a Egan, ¿cómo vive una etapa en la que él es protagonista?

Es muy emocionante verlo ganar etapas, es satisfactorio verloganar en carreteras destapadas. Son sus raíces y el invoca esas habilidades. Se notó la diferencia con los otros corredores. Es emocionante verlo triunfar en las grandes ligas y verlo regresar después de muchos inconvenientes físicos y personales en el último tiempo.

¿Qué diferencias encuentra en Egan entre el título del Tour y este del Giro?

Ya el Tour lo había corrido en el 2018, entonces ya tenía un poco de experiencia. El Giro no lo había corrido, aunque Egan vivió mucho tiempo en Italia y él muere por ese país, se siente como en casa. Además ahora trae mucha más experiencia, ya no es un primíparo. En el Tour tampoco lo era, pero no iba como corredor principal, acá sí lo fue.

¿Cuál considera que puede ser el techo de Egan Bernal?

No me atrevo a responder la pregunta porque es complicado. Depende de muchas cosas, de su lesión, de si quiere seguir siendo o no ciclista. Si disfruta o no las cosas, o si tiene accidentes. Eso sí, físicamente tiene muchísimo para dar y para aportarle al ciclismo por muchos años más.

