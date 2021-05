¡Ahí te dejo, Real Madrid! Zidane abandona de nuevo al equipo blanco

¡La noticia bomba deportiva del día y del final de la temporada! Zinedine Zidane le envió en un telegrama al presidente Florentino Pérez y a los jugadores de la plantilla que abandona el Real Madrid.

Lo que hasta el último día no se sabía, ahora resuena en el fútbol mundial. Según reseñan los diarios Marca y AS, el entrenador cree que no tiene mucho más que darle al club y por eso da un paso al costado.

De inmediato, dos entrenadores irrumpieron como los favoritos a reemplazar a Zizzou y ambos son italianos. El primero de ellos es Massimiliano Allegri, quien desde que abandonó a la Juventus, hace dos años, no dirige a un equipo. El otro es Antonio Conte, quien este mismo miércoles finiquitó su convenio con el Inter de Milán, a quien sacó campeón tras una década de sequía.

También asoma el entrenador del Real Madrid Castilla y gloria del club merengue, Raúl González Blanco. La decisión se anunciará en los próximos días.

