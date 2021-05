VIDEO | Espectacular maniobra de Sebastián Montoya en la Fórmula 4

Después de un año de experiencia, el piloto Sebastián Montoya dio inicio a su segunda temporada en Fórmula 4. Por eso, las expectativas eran grandes y estuvo a la altura. Más allá de que el resultado no fue el esperado, dejó buenas sensaciones a lo largo de la carrera.

En la primera carrera del Campeonato Italiano, en el circuito de Paul Ricard, Sebastián finalizó en el puesto 35, a dos vueltas del ganador. Y es que, justo cuando era cuarto y peleaba por el podio, tuvo un inconveniente. Así lo expresó para la página ‘Colombia Pilotos’.

“Tuvimos prácticas, mejoramos mucho y recibimos información importante. En la primera carrera, me tocó largar octavo y la pista estaba húmeda al principio. Después se fue secando. En velocidad me sentí bien. Uno de mis compañeros ganó. Infortunadamente, cuando estaba cuarto y tenía buen paso, se me soltó la llanta. En algún golpe, una tuerca se salió. Lástima el resultado, pero la velocidad la demostramos. Ahora, con toda”

Captura de pantalla de video tomada de YouTube (Colombia Pilotos)

Video del sobrepaso del piloto Sebastián Montoya en la Fórmula 4

Sin embargo, su remontada dejó buenas sensaciones entre los espectadores. De hecho, protagonizó una de las mejores maniobras del día. Recordemos que este domingo 15 de mayo, se disputarán las dos carreras restantes a las 3:50 a.m. y 9:10 a.m. (Hora de Colombia).