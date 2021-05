Federer se vacunó y lo anunció mandando un mensaje de esperanza

¿Quién no quiere a Roger Federer? Te guste el tenis o no, todos aman al suizo que se ganó a pulso el apodo “Su Majestad”. No solo su tenis estilizado lo encumbran, también lo hace la forma en la que maneja su vida y su estilo de persona.

Mientras aguardamos sus vueltas a las pistas, algo que sucedería en Roland Garros o Wimbledon, la gran noticia del suizo es que se vacunó contra el coronavirus con la vacuna Pfizer.

“Estoy contento de habérmela puesto por todos los viajes que hago. Lo he hecho sobre todo por los demás. No quiero poder contagiar a otro. Debemos ser prudentes”, manifestó Roger en el canal Leman Bleu TV

Federer no juega desde el ATP de Doha, donde perdió en segunda ronda ante el georgiano Nikoloz Basilashvili. Problemas de rodilla lo tienen por fuera de las canchas, pero recientemente declaró que a pesar de sus 39 años tiene la motivación de un novato en su deporte amado.

