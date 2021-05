Mikel Landa tuvo feo accidente y es un rival menos para Egan en el Giro

Dicen que tiene mala suerte y todo hace indicar que sí, que no se le dará. Mikel Landa es la esperanza del ciclismo español durante los últimos años, pero de momento, por una u otra cosa, no responde a las expectativas. Todos recordamos aquellas disputas internas con Nairo Quintana y ahora esperábamos que tuviera un buen combate en ruta con Egan Bernal, pero no será así.

Y no lo será porque el capo del Bahrein Victorious tuvo una fea caída que le hizo resignar toda aspiración en el Giro de Italia. A cinco kilómetros de la meta, Landa tuvo la mala suerte de verse involucrado en el accidente de Joseph Dombrowski, el último ganador de etapa, quien no pudo esquivar a un instructor de señas, a quien se llevó puesto y con él afectó a dos ciclistas más.

#Replay 🎥 / #Giro104 🇮🇹

Terrible chute à l’approche du final qui entraîne au sol 🇺🇸 Joe Dombrowski (UAD), mais surtout un prétendant au général : 🇪🇸 Mikel Landa (TBV). 💥pic.twitter.com/XaeMdbjYj7 — Renaud Breban (@RenaudB31) May 12, 2021

Al final, Landa debió ser trasladado a un centro médico en una ambulancia y debió abandonar el Giro de Italia. El infortunio le llega después de haber sido el único capo que atacó en la etapa cuatro, primera con montaña en el Giro. Ante ese ataque, Bernal respondió y no permitió que el español hiciera daño en la clasificación general.

La caída de Dombrowski y Landa se sumó a la de Pavel Sivakov, ruso del Ineos Grenadiers, quien a 8 kilómetros de meta se cayó tras un incidente con el líder general, Alessandro De Marchi. Ahora Sivakov será gregario de lujo para Egan Bernal, capo absoluto del Ineos Grenadiers.

