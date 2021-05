VIDEO | Egan Bernal habló sobre la lesión en su espalda y alegró a todos

Empezó la primera grande de ciclismo del año (Giro de Italia) y con ella, la ilusión de un posible título para Colombia. Para ello, uno de los grandes candidatos es, sin lugar a dudas, Egan Bernal, campeón del Tour de Francia en 2019.

En este inicio, las primeras etapas han sido para los embaladores, consideradas por muchos como de transición. Sin embargo, en entrevista con ESPN, el joven maravilla dejó claro que es en las que más atentos se debe estar.

“Fue una buena etapa. No perdimos tiempo y diría que nos fue muy bien. Hay que estar muy atento para tratar de no perder tiempo. En las llegadas que se ven fáciles es donde se pueden perder 10 o 15 segundos entonces estamos tratando de tomar esto día a día e ir concentrados”

Asimismo, el nacido en Zipaquirá se refirió al inicio de la montaña en territorio italiano. Y es que desde esta cuarta jornada, se conocerán a los verdaderos favoritos al título. Razón por la que se espera que Egan sea protagonista.

“Toda esta zona la conozco bastante, en especial la del Piamonte. Ahí, viví dos años. A partir de la media montaña se verán más movimientos. Una etapa bastante complicada. Al final son cinco kilómetros, pero al 10%, así que cualquier corredor puede marcar la diferencia”

Captura de pantalla de video tomada de ESPN

¿Qué dijo Egan Bernal sobre la lesión en su espalda que lo aqueja hace un tiempo?

Pero las declaraciones que más llamaron la atención y gustaron entre los seguidores de Bernal y amantes del ciclismo giraron en torno a la molestia física que ha tenido nuestro escarabajo en su espalda y que fue la responsable de su retiro del Tour de Francia 2020, donde no pudo defender su corona.

“Muy bien. La espalda va súper bien. Hasta el momento, no me ha molestado. Esperamos seguir así. Hay que reservarla para que no me duela. Tenemos un grupo muy bueno. Estoy contento. De por sí, el Giro es una carrera alegre. Vamos a ver cómo sigue la carrera”