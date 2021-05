Egan lanza advertencia a Evenepoel y Yates para la cuarta etapa del Giro

El Giro de Italia no empieza hasta que aparece la montaña. Luego de tres etapas de calentamiento, una contrarreloj y dos planas, por fin aparecen las inclinaciones importantes y el llamado a los favoritos a ser protagonistas.

Egan Bernal sabe que es el más opcionado a ser campeón en las apuestas, pero sus rivales no se la pondrán fácil. A su favor, el colombiano del Ineos Grenadiers conoce las rutas piamontinas porque vivió dos años en ese lugar. Con ese plus, el campeón del Tour 2019 sabe que este martes no es un día más. Ahora debe demostrarlo con cada pedalazo.

Pero bien que lo puede hacer. El ciclista criado en Zipaquirá cree que el conocimiento del terreno le da una ventaja y así se lo hizo saber a sus rivales. Tras la tercera etapa, las declaraciones de Egan son un aviso para Remco Evenepoel, Simon Yates, Joao Almeida y compañía.

“La conozco bastante. La zona de Piamonte la conozco bastante. Viví dos años aquí así que la conozco súper bien y creo que a partir de mañana se verán más movimientos. Es una etapa bastante complicada y dura. Al final son cinco kilómetros al 10%, así que si un equipo quiere moverse o un corredor quiere hacer dura la carrera lo puede hacer y marcar diferencias”, manifestó el ciclista del Ineos.

La cuarta etapa del Giro tendrá final en alto en Sestola. Desde su salida en Piacenza hasta la meta se recorrerán 187 kilómetros, con dos puertos de tercera categoría y uno de segunda, en el final.

De momento, el líder es el compañero de Bernal, Filippo Ganna. Sin embargo, el italiano ya avisó que a partir de la cuarta etapa trabajará para las aspiraciones de Egan, lo mismo que hará Daniel Felipe Martínez, su principal gregario.

Egan lanza advertencia a Evenepoel y Yates para la cuarta etapa del Giro