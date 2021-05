¡Doble guiño de Sergio Ramos al PSG rompe corazones en Real Madrid!

¿Quién no quisiera tener a Sergio Ramos entre sus filas? Más allá de ya tener 35 años y de que las lesiones han tocado a la puerta en la actual temporada, cada vez que salta al terreno de juego, el central demuestra que está en óptimas condiciones. Además, su liderazgo es innegable.

Por eso, todos están atentos al futuro del futbolista español. Y es que, hasta el momento, no ha renovado con Real Madrid, club en el que milita desde 2005 y donde se convirtió en capitán y referente. Pero no ha llegado a un acuerdo con el presidente de la casa blanca, Florentino Pérez.

Es así como las ofertas no se han hecho esperar. En caso de quedar libre o de una posible venta, uno de los principales candidatos para ficharlo es el PSG. Eso sí, no hay nada confirmado. No obstante, en las últimas horas, se presentaron dos hechos que llamaron la atención de todos.

Archivo Getty Images

¿Cuáles fueron los guiños de Sergio Ramos al PSG?

En primera instancia, Ramos fue uno de los que celebró y se pronunció tras el anuncio de Neymar por la renovación de contrato con el equipo parisino. Así lo informó el reconocido medio español, Mundo Deportivo, en una de sus publicaciones.

“Cuatro emoticones de aplausos que pueden ser una pista de que ambos pueden coincidir en las filas del PSG , que fue uno de los primeros en interesarse por Sergio Ramos y podría acabar siendo su destino”

Pero eso no fue todo. El defensor central siguió a varios jugadores que militan en las filas del París Saint-Germain como Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Pablo Sarabia, Rafinha, Ander Herrera, Thilo Kehrer, entre otros.