Foto | Eden Hazard pide perdón por reírse tras eliminación del Real Madrid

¿De qué te ríes? Es la pregunta que se hacen los aficionados del Real Madrid luego de que circule una foto de Eden Hazard con jugadores del Chelsea riéndose a mil carcajadas. La imagen aparece tras la eliminación del merengue en semifinales de Champions.

Periodistas e hinchas se pronunciaron en redes repudiando la foto y criticando a Hazard, al que piden que se vaya del club en este mercado de pases. Dichos señalamientos llegan tras el bajo rendimiento que ha expuesto en la casa blanca desde su llegada.

El belga fue traspasado en 2019 del Chelsea al Real Madrid por 100 millones de euros. Sin embargo, su estadía en la capital española no ha sido la mejor. Hasta el momento, no ha encontrado regularidad en el juego y las lesiones lo han golpeado.

Archivo Getty Images

¿Cuál fue el mensaje de perdón de Eden Hazard tras lo acontecido en Chelsea vs. Real Madrid por la Champions League?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Hazard dedicó un mensaje a los millones de hinchas del equipo merengue. Allí, lejos de justificar sus actitudes, asumió la responsabilidad y se disculpó.

“Lo siento. He leído muchas opiniones hoy sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por La Liga. Hala Madrid!”