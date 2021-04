Media Maratón de Bogotá será presencial individual, no masiva

La Media Maratón de Bogotá 2021 realizó su primera rueda de prensa ante los medios de comunicación nacionales y extranjeros, quienes se reunieron de manera virtual para conocer las novedades de la prueba atlética, ícono de Colombia, la cual se realizará entre el domingo 25 de julio y el domingo 8 de agosto de manera presencial individual, no masiva.

Con la presencia de los patrocinadores principales de la media maratón de Bogotá, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, Jumbo Easy Metro y Adidas, junto a su causa social de la carrera, United For Colombia, los organizadores explicaron la dinámica para este año en la cual dieron a conocer el innovador y creativo programa de preparación y los recorridos sugeridos en algunas ciudades del país, para la ejecución de la mmB.

De acuerdo con Bernardo Sánchez, Gerente de Mercadeo del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, “el deporte ocupa un espacio importante dentro de las acciones de responsabilidad social que promueve Porvenir, ya son 22 años apoyando a la Media Maratón de Bogotá, competencia atlética reconocida como la carrera más importante en Latinoamérica y que este año queremos seguir apoyando en su nueva versión”, dijo el directivo.

Adicionalmente, Sánchez señaló que: “Nuestro compromiso con el deporte sigue intacto sin importar la coyuntura, sabemos que el atletismo es un deporte masivo e incluyente que solo requiere disciplina, por eso estamos muy contentos de apoyar esta práctica deportiva y contribuir a través del atletismo con el bienestar físico y mental de los colombianos. Ya están abiertas las inscripciones, así que invitamos a todos los amantes de este deporte a inscribirse y a correr juntos por un futuro más incluyente y sostenible”.

¿Cómo se realizará la mmB 2021?

La mmB se correrá a partir del 25 de julio hasta el 8 de agosto de manera presencial individual, no masiva, en cualquier ciudad o municipio de Colombia, acogiendo todas las medidas de bioseguridad vigentes a la fecha.

Los corredores inscritos tendrán a su disposición alternativas de recorridos en circuito para que cada uno realice sus 21k Porvenir o 10k Jumbo Easy Metro en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, además de cualquier parte del país que solicite un trazado propuesto a los organizadores. En los recorridos sugeridos los atletas podrán iniciar y terminar su carrera desde cualquier punto del circuito.

Cada participante puede escoger el lugar, la fecha, la hora y el recorrido para correr la competencia (uno de los sugeridos por la organización o el de preferencia personal).

Luego de realizar la inscripción a través de www.mediamaratonbogota.com los atletas recibirán un completo acompañamiento en su camino de preparación a través de diferentes líneas de entrenamiento físico, nutricional, emocional y de tecnología deportiva, para alcanzar y lograr el objetivo.

¿Qué incluye el programa?