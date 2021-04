¡Filtran lista de Argentina para la Copa América con un bombazo en ella!

La Copa América está a la vuelta de la esquina. Conmebol no dará marcha atrás y mientras se dilucida si se juega toda en Colombia o con sede compartida con Argentina, como inicialmente estaba pactado, los entrenadores deben pensar en ella.

Por eso, Lionel Scaloni diseñó una lista de 43 futbolistas para representar a la Selección Argentina que ya tiene la AFA. Aunque no es oficial, la intención es bloquear con antelación a los futbolistas para que los clubes europeos sepan que lo van a utilizar en junio. Además, no solo servirán para ser usados en la Copa América sino en las Eliminatorias.

Si bien la lista es secreta, el periodista de ESPN, Esteban Edul, filtró detalles de la misma en el programa F12. En el listado están los nombre de siempre, con Lionel Messi a la cabeza. También Lautaro Martínez, Leandro Paredes, Paulo Dybala y Ángel Di María forman de ella, entre otros ilustres.

#ESPNF12 ATENCIÓN: informa Esteban Edul en ESPN Fútbol 12 que Mauro Icardi forma parte de la lista de 43 preconvocados de la Selección argentina para la Copa América. Del medio local se encuentran: Esteban Andrada, Franco Armani, Gonzalo Montiel y Matías Suárez. pic.twitter.com/i0XMpaMV6M — SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2021

Sin embargo, el nombre que sorprende en la lista preliminar es el de Mauro Icardi. El delantero del París Saint-Germain no ha sido tenido en cuenta durante el ciclo Scaloni, una vez retornó Messi a la selección. Mientras la Pulga estuvo en receso tras el Mundial 2018, Icardi declaró que era una nueva selección y se cuenta que por eso fue vetado.

La información de Edul es constatada, aunque no reveló todos los nombres. No obstante, desde el martes circula en Argentina esta lista de 50 nombres, pero no tiene confirmación oficial de la misma.

📌AQUÍ ESTÁN LOS JUGADORES QUE FORMAN LA LISTA PRELIMINAR DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE CARA A LA COPA AMÉRICA.



✅ Los jugadores que forman parte del torneo local son:



Matías #Suárez

Enzo #Pérez

Milton #Casco

Fabrizio #Angileri

Gonzalo #Montiel

Esteban #Andrada

Franco #Armani pic.twitter.com/agAaYQQ8Gg — FutNoticias (@FutNoticiasok) April 27, 2021

Argentina formará parte del grupo A junto a Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay, que de momento se mantiene disputándose en el país albiceleste. No obstante, se dice que podría trasladarse de forma íntegra a Colombia, algo que todavía no ha sido anunciado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

