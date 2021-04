¡Así no! Amenazan al hijo de Pirlo por malos resultados de Juventus

Para nadie es un secreto que desde que Andrea Pirlo asumió la dirección técnica de Juventus, los resultados no han sido los mejores. En Champions League, la Vecchia Signora no ha cumplido sus objetivos. Asimismo, en la actual Serie A, se ubica en el cuarto puesto, lejos del líder, Inter.

Por eso, los dirigentes se han planteado la posibilidad de ponerle punto final a la vinculación con el entrenador. Eso sí, hasta el momento, nada se ha hecho oficial. Todo dependerá del remate de la vigente temporada, donde la ‘Juve’ espera, por lo menos, entrar a puestos de Champions.

Ante dicho panorama, algunos seguidores del cuadro de Turían han reaccionado de una manera bastante reprochable. Y es que, en las últimas horas, confirmaron que Pirlo y su hijo menor de edad han recibido fuertes amenazas a través de las redes sociales.

Nicoló Pirlo, hijo de 17 años de Andrea, publicó unas amenazas de muerte recibidas por unos críticos de su padre y del club juventino, lamentando el hecho de que “se ha superado el límite” y generando el reproche de cientos de personas.

Archivo Getty Images

¿Qué se sabe de las amenazas que Andrea Pirlo y su hijo han recibido?

“Tú y tu padre tienen que morir”, es el texto de un mensaje recibido por Nicoló, quien lo publicó, con una captura de pantalla, en su cuenta de Instagram. Este es solo uno de los muchos mensajes que el hijo del técnico de Juventus recibe a diario por parte de usuarios en redes sociales.

“Yo no soy una persona que juzga, no me gusta hacerlo. Cada uno tiene derecho de decir lo que quiera, yo soy el primero en hacerlo y no me gustaría que alguien me quitara la libertad de hablar. Mis padres me enseñaron a tener ideas y a escuchar las de los demás. Pero todo tiene un límite”, escribió Nicoló.

“Este límite lo hemos cruzado desde hace tiempo. Tengo 17 años y recibo a diario mensajes de este tipo. No los recibo porque hago algo particular, sino porque soy hijo de un entrenador que quizás, como puede ser, no gusta a algunas personas”

El joven, nacido en 2003, cuando Andrea Pirlo era jugador del AC Milan, no expresó rabia, sino que pidió más empatía.

“(Ser hijo de un entrenador) sería mi culpa y la razón por la que recibo cada día mensajes con amenazas de muerte e insultos varios. Me gustaría que os pongáis por un segundo en mi posición y que penséis en cómo os sentirías”.