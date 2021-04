¡Deportista es expulsado de los Olímpicos por su falta de profesionalismo!

Sin lugar a dudas, el objetivo de la mayoría de deportistas es representar a su país en los Juegos Olímpicos. No obstante, no todos tienen ese privilegio, algunos por no alcanzar los resultados esperados y otros por razones extradeportivos. Esta última razón le aplica al tenista, Benoit Paire.

El pasado 4 de marzo, en un partido en el torneo ATP de Buenos Aires, Paire tuvo “un comportamiento antideportivo e inadaptado”. Adentro de la cancha hubo escupitajos, groserías, mala actitud al final del encuentro. Afuera de la pista, la siguió en redes sociales.

Tras serle llamada la atención y enviar un mensaje de disculpas a la Federación, Paire ofreció unas declaraciones sorprendentes el 11 de abril tras perder en primera ronda del Master 1000 de Montecarlo, justificando sus acciones.

Pero no fue lo único. El tenista francés tuvo otra actuación polémica en el torneo Conde de Godó de Barcelona. Allí, hubo escupitajos tras una decisión arbitral, un largo monólogo antes de sacar un punto y más discusiones intensas.

Archivo Getty Images

¿Quién comunicó que Benoit Paire fue excluido de los Juegos Olímpicos de Tokio?

A partir de de esas actitudes y acciones, la Federación Francesa de Tenis (FFT) comenzó una discusión interna que concluyó con su exclusión, en la que participaron varios comités y que contó con el visto bueno del capitán del equipo nacional francés, Sébastien Grosjean.

El tenista Benoît Paire, número 35 del ranking ATP, fue excluido de una posible selección para los Juegos Olímpicos de Tokio por la “repetición” de sus comportamientos fuera de lugar en la pista, el último de ellos en Barcelona. Así lo anunció la FFT.

“Su comportamiento profundamente fuera de lugar desde el comienzo de año atenta gravemente contra los valores del deporte, a la imagen del tenis y es totalmente incompatible con el espíritu olímpico”

Por último, la FFT señaló que ofrecerá apoyo a Paire (de 31 años) “un acompañamiento para ayudarle a pasar mejor el período actual, que vive de forma particularmente difícil, a fin de que pueda recuperar la serenidad, confianza y placer de jugar”.