¡Decisión final de Uefa sobre la posible expulsión del Madrid de Champions!

Cismo en el fútbol mundial. La Superliga nos tiene a todos hablando y con la zozobra de lo que pasará, más allá de que todo indica que no se realizará. La guerra entre algunos clubes contra Uefa y Fifa está cazada y habrá más capítulos.

Lo que inició el pasado domingo 18 de abril con un comunicado, parece que terminará sin haber siquiera empezado. Cada hora que pasa indica que el torneo no será una realidad y quedará como una simple ‘propuesta llamativa’.

Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, AC Milan, Juventus, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se hicieron llamar, en su momento, como los clubes fundadores. Pero de ellos solo quedan merengues y culés.

Los seis conjuntos ingleses y el cuadro colchonero anunciaron de manera oficial su retiro. De igual manera, los dos equipos de Milán dijeron ‘adiós’. Por último, la Vecchia Signora, de quien había dudas respecto a su postura, también tomó la decisión de bajarse del posible certamen.

Pero las repercusiones serán grandes. De hecho, en las últimas horas, el presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin, puso sobre la mesa la posibilidad de castigar al Real Madrid y expulsarlo de la Champions League. Frente a ello, el director técnico de la casa blanca se pronunció.

“Es ilógico. Al final tenemos derecho a jugar la Champions, es un asunto absurdo en el que no voy a entrar. Nos vamos a preparar para jugar las semifinales, está claro. No tengo ninguna preocupación. Nos preparamos para La Liga y luego para una semifinal que no me preocupa. Se dijeron muchas cosas sobre este asunto y, al final, vamos a jugar la semifinal de Champions porque tenemos derecho a jugarla y el árbitro que esté en el campo lo hará, como siempre, por el bien del fútbol”

Archivo Getty Images

¿Cuál fue la decisión que Uefa tomó ante la posibilidad de sancionar a Real Madrid?

Para finalizar la polémica, se tomó una decisión. El Comité Ejecutivo de la Uefa no adoptó sanción alguna para los clubes fundadores de la Superliga, entre ellos el principal implicado que es Real Madrid. Eso sí, el mandatario abordó “las opciones” y “pasos” que puede dar tras lo ocurrido en estos días.

En un comunicado, el organismo indicó solo que “el Comité Ejecutivo recibió información actualizada sobre los últimos acontecimientos relacionados con la llamada Superliga, incluidas las opciones disponibles para la Uefa y los pasos que está considerando dar”.

“Lo importante ahora es que sigamos adelante, reconstruyamos la unidad de la que gozaba el juego antes de esto y avancemos juntos. Evaluaremos la situación para cada club concreto y luego ver cómo se va a desarrollar todo. Primero hay que tener al menos cierta honestidad, para poder esperar el diálogo por la otra parte”