¡Último momento! Dos clubes de Inglaterra se bajan de la Superliga

Continúa el revuelo en el mundo del fútbol. El anuncio que se realizó el pasado domingo 18 de abril sobre la posible creación de una Superliga con 12 de los clubes más poderosos de Europa, y que podría llegar a 20, ha dado de qué hablar.

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Inter de Milán, AC Milan, Juventus, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur y Chelsea, hasta el momento, son los integrantes confirmados para disputar el torneo.

Sin embargo, en las últimas horas, todo habría cambiado. En medio de tantos señalamientos por parte de jugadores, exfutbolistas, entrenadores, mandatarios, hinchas y demás, sumado a algunos factores externos habrían hecho que dos equipos se hayan bajado.

Se trata del Manchester City y Chelsea. Según medios ingleses, el equipo que dirige Pep Guardiola y el comandado por Thomas Tuchel no estarían presentes en esta particular competencia que ha encendido la polémica en el entorno del fútbol.

Archivo Getty Images

¿Quiénes confirman que Manchester City y Chelsea no jugarán la Superliga?

Según el diario The Guardian, Manchester City y Chelsea solo se habrían sumado a la iniciativa por el miedo a quedarse fuera de un formato económicamente atractivo. No obstante, al no ser bien recibido por el mundo del fútbol, están decididos en dar un paso al costado.

De acuerdo con el mismo medio, un ejecutivo de alto rango de un club no perteneciente a la Superliga afirmó que de los 12 miembros fundadores, solo 6 están considerados como “fanáticos” de la idea. Por otro lado, el resto solo persiguen el beneficio económico como es el caso de Chelsea y Manchester City.

Asimismo, The Times también anuncia que uno de los ‘seis grandes’ de Inglaterra está analizando salirse del proyecto. El motivo que llevaría a dicho club a abandonar, sería la gran oposición que ha levantado entre los aficionados el anuncio de la Superliga. Eos sí, este último medio no especifica nombres.