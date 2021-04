¡Listos los playoffs! Definidos los cuartos de final de la Liga BetPlay

Encuentre más abajo cómo quedaron definidos los playoffs de la Liga BetPlay 2021.

Todo está listo. Después de un largo camino y una vez finalizada la fase de ‘todos contra todos’, los equipos clasificados quedaron definidos. Nacional, Santa Fe, Millonarios, Cali, Tolima, La Equidad, Junior y América mantienen vida la ilusión del título.

Las llaves se disputarán a partido ida y vuelta, empezando el 24 y 25 de abril. La vuelta de los cuartos de final serán el 1 y 2 de mayo. Posteriormente, las semifinales empezarán el 8 y 9 de mayo, mientras que las revanchas se llevarán a cabo el 15 y 16 de mayo.

Por último, la final se disputará el 22 o 23 de mayo (ida) y el 29 o 30 de mayo (vuelta). Todo está dicho. Ahora, es momento de aguardar por quién se coronará campeón del Fútbol Profesional Colombiano en este primer semestre de año.

Cortesía de Dimayor

¿Cómo quedaron los playoffs de la Liga BetPlay 2021?

Llave A: Nacional vs. La Equidad

Llave B: Santa Fe vs. Junior

Llave C: Millonarios vs. América

Llave D: Cali vs. Tolima

¿Cómo se jugarán las semifinales?

Nacional vs. La Equidad VS. Cali vs. Tolima

Santa Fe vs. Junior VS. Millonarios vs. América