RIVER PLATE | ¿Se queda Gallardo? La noticia de último momento que haría quedar al Muñeco

Marcelo Gallardo deshoja la margarita. Ama a River Plate y quisiera seguir allí por mucho tiempo, pero quiere saber cómo sigue el proyecto de la banda cruzada. Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores en semifinales, a manos del Palmeiras, el futuro millonario es incierto.

No obstante, el Muñeco se presentó a los entrenamientos y está afrontando el inicio de la pretemporada, pero no aseguró su continuidad. Eso depende de que el club mantenga el plantel y no se fueran jugadores. Lo que en un principio sería un éxodo de sus estrellas hoy no lo es tal y de momento, Gallardo se queda.

El primero que se iba, pero al final no, es Enzo Pérez. El volante central tenía una oferta del Trabzonspor de Turquía, pero cuestiones familiares hicieron que desestimara ese destino. Aunque se habló que podía marcharse a la MLS, parece que el referente continuará en River, con quien tiene contrato hasta 2023.

La noticia de que Jorge Carrascal también quería seguir en River, a pesar del interés de la Roma, también le entregó tranquilidad a Gallardo. Aunque no era un pedido sí o sí, todo suma.

Pero, la mejor de las noticias llegó en la mañana del lunes. El lateral derecho y uno de los referentes del plantel, Gonzalo Montiel, finalmente no irá al Lyon de Francia. El equipo galo se bajó de la contratación al no poder asumir los 8 millones de euros que en un principio se habló.

Manteniendo el plantel, la continuidad de Gallardo está más cerca de producirse. Asimismo, River no contratará a nadie, a menos que haya salidas. Parece una noticia mala, pero que se mantenga el plantel significa la continuidad del Muñeco.