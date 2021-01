CONOR MCGREGOR vs. DUSTIN POIRIER: ¡La pelea del siglo! El Rey de la UFC regresa a la acción

Si usted quiere Ver En Vivo Online UFC Pelea CONOR MCGREGOR vs DUSTIN POIRIER Gratis Link Canales hora y dónde ver en TV siga más abajo y lo encontrará.

Nunca te retires definitivamente. La estrella de las Artes Marciales Mixtas, Conor McGregor vuelve a la competición en un imperdible combate. Al frente está el estadounidense Dustin Poirier, que quiere la gloria.

Por eso, todas las miradas se centran en Abu Dhabi. Allí, está en juego el lugar como figura de la UFC (UFC (Ultimate Fighting Championship). Asimismo, el ganador se llevará un cheque con cinco millones de dólares.

¿Quién se coronará como rey? Ambos luchadores ya han medido fuerzas en el octágono. En aquel entonces (2014), McGregor venció a Poirier por KO en el primer round. Sin embargo, esta vez se espera sea diferente.

Eso sí, el más reciente combate de Conor hace pensar lo contrario. En enero de 2020, cuanto anunció su 'retiro', se despidió con una victoria en tan solo 40 segundos frente al estadounidense Donald Cerrone.

Pero no será la única pelea de la noche. Aunque es la estelar y los flashes se encenderán para Conor McGregor vs. Dustin Poirier, habrá otros combates previos, no tan importantes, pero sí con el fin de poner suspenso.

Las primeras preliminares son sobre las 6:30 p.m. Posteriormente, a las 8:00 de la noche habrá otro choque preliminar. Una vez finalice ese, será el turno de McGregor. Según la programación oficial es a las 10:00 p.m. (Hora de Colombia).

Ver En Vivo Online UFC Pelea CONOR MCGREGOR vs DUSTIN POIRIER Gratis Link Canales hora y dónde ver en TV

Día: 23 de enero

Hora: 10:00 pm. (Colombia)

Canal: ESPN transmitirá la pelea EN VIVO en TV a través de su señal

Archiv Getty Images

