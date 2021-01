RIVER PLATE | ¿Se va? Rafael Santos Borré reveló las ligas en las que quiere jugar y habló de su futuro

¿River dejará de ser River? El equipo que mejor impresión dio en la Copa Libertadores, que tendrá su final entre Palmeiras y Santos de Brasil, está ante la zozobra de desarmarse y el esfuerzo por mantener el plantel. Uno de los jugadores que se les puede ir es el delantero insignia, el colombiano Rafael Santos Borré.

Recién regresado de las vacaciones, 'La Máquina' habló con El Vbar de Caracol Radio y lejos de tranquilizar, inquietó con lo que dijo. Borré no esquivó la pregunta y dio a entrever que se puede ir, aunque no a cualquier destino.

"El hecho de estar en River me hace pensar que las opciones que lleguen, mejor a estas, serán pocas. Estar en un equipo tan grande como River y en el fútbol argentino, me pone difícil buscar un destino adecuado para mí. Hoy en día la parte económica es la más complicada a la hora de una transferencia y por eso busco que el destino, tenga el equilibrio entre el dinero y el fútbol. Los dos países que me llaman la atención, donde me gustaría probar son Inglaterra e Italia", manifestó sin guardarse nada el 9 de La Banda.

Por el momento, no llegaron ofertas por Borré, aunque el mercado europeo estará abierto hasta el 31 de enero.

Asimismo, la continuidad de Marcelo Gallardo no está garantizada y dependerá mucho de mantener el plantel. Jugadores como Enzo Pérez y Gonzalo Montiel son pretendidos por el equipo, lo mismo que Ignacio Fernández a quien dejarían marchar.