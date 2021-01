VIDEO | ¡RÉCORD MUNDIAL! En Inglaterra anotan el gol desde mayor distancia en la historia del fútbol

Encuentre más abajo quién anotó el gol más lejano en la historia del fútbol y el video del momento exacto.

Thomas King, portero galés del New Port County, batió un nuevo récord al anotar, desde una distancia de 96.01 metros, el gol más lejano en la historia del fútbol. Así lo registraron diferentes medios.

It's official, Tom King has the record! He's deadly from 96.01m!🧤⚽ pic.twitter.com/AifwNJGqBb

El tanto sirvió para empatar el partido de la English Football League Two que enfrentaba a su equipo contra el Cheltenham Town, el cual finalizó 1-1, pero King fue quien se robó las miradas.

El guardameta, internacional con la selección galesa, efectuó un potente saque que, tras botar en el césped, superó a sus rivales y al británico Joshua Griffiths, guardameta rival, que no pudo hacer nada.

La cuenta oficial de Twitter del Guinness Record confirmó que dicho tanto superó el récord del gol más lejano. Así supera al bosnio Asmir Begovic, que anotó en 2013 un gol desde 91,9 metros.

El Newport County es un equipo récord. A principio de temporada derrotó al Watford en la Copa de la Liga. Asimismo, en 2019, consiguió tumbar en la FA Cup a todo un Premier como el Leicester.

Newport County goalkeeper Tom King's 105-yard goal against Cheltenham has been confirmed as a @GWR for the longest goal scored in a competitive football matchpic.twitter.com/0WjiENqVvk

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 21, 2021