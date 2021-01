¡Explicó todo! 'Supermán' López reveló si Nairo lo asesoró antes de que firmara con el Movistar

Encuentre más abajo qué dijo Miguel Ángel López durante la presentación del Movistar Team para la temporada 2021.

Luego de varios años en el Astana Pro Team, donde fue podio en el Giro y La Vuelta, 'Supermán' López estrena capa. Para la temporada ciclística 2021, el boyacense estará en las filas del Movistar Team.

El colombiano reveló que su fichaje por el equipo español se debió al "deseo de las dos partes por llegar a un acuerdo". Asimismo, a su intención de "buscar un cambio" después de muchos años en el Astana.

"Movistar es un equipo especialista en las tres grandes vueltas. Vengo para aportar. Quería seguir en un equipo con gran respaldo y aquí los objetivos son tratar de estar arriba con Enric Mas en el Tour y luego en la Vuelta"

De igual manera, Miguel Ángel desveló que para su fichaje por Movistar no habló con su compatriota Nairo Quintana, que durante años vistió los colores azules del equipo español, del que se marchó a finales de 2019.

"Acabamos el Tour, él se fue a Mónaco, yo fui al Giro y después me fui a Colombia. No le pregunté. No vi esa necesidad. Me vine confiando que todo salga bien y, sabiendo que el equipo habla el mismo idioma, no tendré dificultad"

Miguel Ángel López ganó la etapa reina del Tour de Francia 2020 y sueña con repetir la hazaña en 2021

Archivo EFE

