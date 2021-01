¡ATENCIÓN! En las próximas horas, se anunciará la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio

Encuentre más abajo las causas y toda la información sobre la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Triste desenlace, pero es lo mejor. La pandemia por coronavirus obligó a cancelar el evento deportivo más importante del mundo. Así lo dio a conocer el periódico del Reino Unido, The Times, en sus redes sociales.

"El gobierno japonés ha concluido en privado que los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán que cancelarse debido al coronavirus. Ahora, el enfoque está en asegurar los Juegos para la ciudad en el próximo año disponible, 2032"

En la publicación informan que "según un alto miembro de la coalición gobernante, hay acuerdo en que los Juegos, ya postergados un año, no se lleven a cabo". De hecho, es cuestión de horas para el anuncio oficial.

"Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es que es demasiado difícil. Personalmente, no creo que vaya a suceder (realizar los Juegos Olímpicos)"

The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30

