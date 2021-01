Con estos impresionantes números, ¿Duván Zapata y Luis Muriel no pueden jugar juntos en Atalanta?

Encuentre más abajo las razones por las que Luis Muriel y Duván Zapata deberían jugar juntos en Atalanta.

¿Luis Muriel y Duván Zapata no pueden jugar juntos?

Es la pregunta del millón y a la que el entrenador Gian Piero Gasperini no le hizo el quite y respondió: "siempre será posible, pero dependerá del tipo de juego". Hasta el momento, Zapata ha anotado siete goles en 1109 minutos, mientras que Luis Fernando ha marcado 11 tantos en 544 minutos. Eso sí, por lo general, cuando inflaron las redes no estaban los dos en cancha, ya que lo habitual es que uno reemplace al otro.

Sin embargo, también ha habido casos donde al menos uno anota, estando ambos en el terreno juego, como sucedió en la pasada temporada contra Genoa, Spal, Torino, Udinese, Sampdoria y Bologna, cada uno de ellos con victoria para Atalanta. Por eso, bajo este argumento, muchos hinchas piden la dupla colombiana como titulares inamovibles. Y es que están convencidos de que llegarán goles por montones.

Pero entonces, ¿qué pasa? Donde más rinden es jugando de '9', siendo los únicos referentes en ataque. Razón por la que cuando están juntos, suelen tener menos libertad y menos espacio para sus respectivos movimientos y así correr a los espacios para romper las defensas rivales. No obstante, existe un punto a favor y que lleva a pensar que el director técnico Gasperini podría jugársela por Muriel y Duván en el once.

Luis Fernando y Zapata tienen características completamente diferentes. Por un lado, el Toro es potencia, fortaleza, juego aéreo y pívot. Por el otro, el de Santo Tomás es habilidad, regate, velocidad y desequilibrio. Es así como, con un esquema que tenga un hombre de creación detrás de ellos o, en su defecto, dos extremos que arrastren marcas y les envíen centros aéreos o a ras de piso, los favorecería.

Muriel, hombre récord en Atalanta y Europa

Seis goles en seis partidos como titular en la Serie A 2020/21

Cinco partidos consecutivos anotando (Roma, Bologna, Sassuolo, Parma y Benevento)

Llegó a 10 goles en tan solo 14 apariciones

Mejor promedio de gol en las grandes ligas de Europa (uno cada 49 minutos)

