La condición de Messi para quedarse en el Barcelona más allá de junio

Me voy, me quedo… Lionel Messi deshoja la margarita. El astro argentino quiso marcharse del Barcelona el pasado verano, pero no lo dejaron. Ahora, sabiendo que se puede ir en condición de libre en junio, todo hace prever que su destino está fuera de la ciudad condal, pero…

Existe una posibilidad para que la Pulga permanezca vistiendo los colores blaugrana, aunque no será fácil. Según reveló el periodista Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, Leo habló con uno de los candidatos presidenciales y le puso una condición para quedarse vistiendo la camiseta del Barsa.

La charla se produjo con Joan Laporta, expresidente del Barcelona y máximo candidato a ganar las elecciones que se realizarán el 7 de marzo. Inda afirmó que Messi le dio su palabra a Laporta de quedarse si trae tres o cuatro fichajes de suma calidad para reforzar al Barcelona.

No obstante, los problemas económicos del Barcelona no ven tan viable que este deseo de Messi se pueda dar. Laporta sabe que la situación culé es dramática, aunque inyectaría la plantilla con el ánimo de conseguir que Leo se quede.

Todo sigue apuntando a que Messi se marchará, casi con seguridad al PSG, pero abrió la ventana para quedarse y ya eso es demasiado.