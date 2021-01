¿Y entonces? Equipo de Nairo Quintana fue invitado a histórica carrera, pero ¿estará el escarabajo?

Encuentre más abajo si Nairo Quintana correrá o no la Volta a Cataluña 2021, donde el Arkéa Samsic es uno de los invitados.

Cada vez falta menos para el inicio de una nueva temporada de ciclismo. De hecho, los organizadores de algunas competencias ya han revelado los nombres de varios equipos que estarán presentes. Es el caso de la Volta a Cataluña, que será del 22 al 28 de marzo.

Alpecin-Fenix, Rally Cycling, Gazprom-RusVelo, Kern Pharma, la Fundación Euskadi y Arkéa Samsic son algunos de los invitados. Eso sí, a estos seis se les añadirán los 19 de la máxima categoría (UCI WorldTeam) para la edición número 100 de esta carrera.

Razón por la que los equipos aceleran su preparación para poner a punto a sus hombres. Es el caso del Arkéa, donde militan los colombianos Dayer Quintana, Winner Anacona y Nairo Quintana. Este último como el gran centro de atención por su exitosa trayectoria.

Sin embargo, la presencia de Nairo está en duda. Aunque el pasado 31 de diciembre regresó a los entrenamientos tras varias semanas de espera, su recuperación de la cirugía de ambas rodillas, que se practicó el 21 de octubre, avanza paso a paso.

Así lo confirmó Yvon Ledanois, director del Arkéa Samsic. "No sé cuándo se recupere. No quiero recuperar un Quintana al 60%. Quiero darle tiempo para que vuelva. No quiero verlo tomar atajos. Si tenemos que esperar dos o tres meses, esperaremos".

De igual manera, en dichas declaraciones entregadas a final de año, Ledanois fue certero al decir que no hubiera llegado al Tour Colombia 2021 (cancelado por la pandemia, pero que se iba a llevar a cabo del 9 al 14 de febrero).

Por ahora, lo más sensato es aclarar que la presencia del boyacense en la Volta a Cataluña dependerá de su evolución. Además porque su gran objetivo es pelear y coronarse campeón del Tour de Francia.

