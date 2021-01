Encuentre más abajo el video de los goles de Estados Unidos Femenina vs Colombia Femenina en Partido Amistoso.

Aunque las miradas se quisieron centrar en el terreno de juego, fue imposible hacerlo. El amistoso entre las selecciones femeninas de Estados Unidos y Colombia se empezó a jugar desde antes del pitazo inicial.

En primera instancia, el periodista Alejandro Pino denunció que la Tricolor Femenina viajó sin preparador físico para afrontar el compromiso ante las campeones del mundo, generando indignación y con razón.

Sin embargo, no fue la única mala noticia para las 'superpoderosas'. A horas del compromiso, la Federación Colombiana de Fútbol informó que "un miembro del área administrativa dio positivo para coronavirus".

"Al ser parte de la delegación, estuvo en contacto directo con algunas jugadoras, quienes no pudieron participar del partido amistoso, entre ellas Daniela Montoya, Carolina Arias y Diana Carolina Ospina".

Con todo y esos duros golpes, la selección Colombia saltó a la cancha con la ilusión de pelear a lo largo de los 90 minutos y por qué no dar el batacazo en el estadio de Florida. Pero el sueño duró poco.

Bastaron tan solo cuatro minutos para que Samantha Mewis abriera el marcador tras una maravillosa acción colectiva y un pase filtrado a la espalda de la lateral derecha del combinado nacional.

Baldado de agua fría en las toldas cafeteras. Eso sí, nunca bajaron los brazos. A pesar de que varias de las habituales titulares no estuvieron porque no era fecha Fifa, las presentes dieron lo mejor de sí.

Con más ganas que buen fútbol, las colombianos fueron por el empate. Sin embargo, se encontraron con todo lo contrario. El desorden defensivo lo pagaron caro y Estados Unidos amplió la diferencia, nuevamente, por intermedio de Mewis.

Terminó la primera mitad. Ahora, era momento de aprovechar el entretiempo para hablar y recomponer el camino. Y es que la superioridad de las norteamericanas fue evidente en los 45 minutos iniciales.

Pero nada empezó como se esperaba. En menos de un minuto, la juez del encuentro sancionó penal a favor de Estados Unidos. Al cobro fue la goleadora de la noche, Samantha Mewis, quien firmó un hat-trick.

Complicado panorama para la selección Colombia. Además de que la remontada parecía imposible, los locales estaban demostrando en el terreno de juego por qué son las vigentes campeonas del mundo.

Y la goleada no se detuvo. Kristie Mewis, hermana de Samantha, venció a la guardameta Sandra Sepúlveda y sentenció la victoria, 4-0. Duro golpe para nuestras superpoderosas, pero que, de seguro, levantarán cabeza.

