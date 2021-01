El histórico goleador dice adiós: Wayne Rooney anuncia su retiro como jugador

Más de 300 goles, tres participaciones en Copas del Mundo con Inglaterra y máximo goleador histórico de su selección y del Manchester United, son parte de los logros de Wayne Rooney en su carrera, a la cual puso fin esta jornada.

El Derby County anunció este viernes mediante un comunicado el retiro del jugador, el cual asumirá oficialmente como entrenador, cargo que ya ostentaba de forma interina.

"El Derby County Football Club se complace en confirmar el nombramiento de Wayne Rooney como nuevo entrenador del club", señaló la escuadra que milita en la Championship.

"Para asumir el cargo, Rooney ha optado por dar por finalizada su ilustre carrera como jugador para concentrarse completamente en su trabajo", sostuvo el cuadro inglés.

Rooney señaló por su parte que "cuando llegué por primera vez al Reino Unido, me quedé completamente impresionado por el potencial del Derby County Football Club. El estadio, el campo de entrenamiento, la calidad del personal de juego y los jugadores jóvenes que llegan y, por supuesto, la base de aficionados que se ha mantenido leal y solidaria".

"A pesar de otras ofertas, supe instintivamente que Derby County era el lugar para mí", expresó.

Cabe mencionar que el delantero británico destacó principalmente en los Diablos Rojos, elenco con el que ganó 16 títulos, incluida una Champions League.

Wayne Rooney debutó en el Everton, siendo rápidamente la figura de su equipo, para luego dar el salto al Manchester United, en donde permaneció por trece temporadas.

Después volvió a su club de origen, para luego militar por dos temporadas en el DC United en la MLS en Estados Unidos.

Finalmente, regresó a Inglaterra para jugar en el Derby County, elenco donde hizo seis goles en 30 partidos. Allí asumió además de forma interina el cargo de DT tras la salida en noviembre de Phillip Cocu, siendo desde hoy el entrenador oficial.

We will be joined by the 𝗡𝗘𝗪 manager of Derby County for this afternoon's Press Conference shortly.

📲 Updates to follow… pic.twitter.com/ufu0zJJrn8

— Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021