¿Se van de River? Los posibles destinos de Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal

RIVER PLATE | Ofertas por Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal que dejarían el club

Marcelo Gallardo tenía razón: la noche de River ante Palmeiras, en Sao Paulo, iba a ser una de esas noches para no olvidar. No por alcanzar la clasificación épica, la cual rozó, pero no pudo conseguir. Sino porque pase lo que pase, se recordará a este River como el mejor de todos en Sudamérica, a pesar de no conseguir el metal que lo certifica como tal.

No obstante, toca seguir y la gran pregunta es cómo se sigue. A veces, para dar un paso adelante hay que dar dos hacia atrás y recordar cómo se llegó hasta este punto. Esa es la introspección que el ‘Muñeco’ está haciendo para saber si continúa o no. En esas memorias, varios colombianos han sido pieza clave de seis años gloriosos en la época millonaria, que podrían estar a punto de llegar a su fin.

Tanto Santos Borré como Carrascal, quienes siguen en el club, no tienen decidida su permanencia en La Banda. La realidad económica de Argentina los ahuyenta, con destino a mercados más ostentosos.

El ‘Neymar colombiano’ es sondeado por el fútbol de Rusia y también por la Roma de Italia. Además, desde Arabia Saudita quieren poner el dinero que sea necesario para llevárselo. El entorno de River es escéptico con la continuidad de Carrascal, que parece tener los días contados en Núñez.

Por su parte, Borré parece haber encontrado su lugar en el mundo en River, pero ofertas no le faltan. Desde Inglaterra y España se desviven por él y aunque quiere quedarse, necesita una mejora de contrato para quedarse en Argentina. Si no arregla, quedará libre en junio y será una pérdida invaluable para el club millonario.

Así como Carrascal y Santos Borré, otros jugadores también parecen haber llegado al final de su etapa en River. Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Enzo Pérez e Ignacio Fernández tienen los días contados en el equipo del Monumental, por lo que deberán ser reemplazados ¿Pero hay dinero?

Con la pandemia haciendo estragos en las finanzas del club, sumado al éxodo de futbolistas, la etapa de Marcelo Gallardo parece estar llegando a su fin. El lema “River volvió a ser River” está caducando y si no se puede reinventar, el juego ante Palmeiras habrá significado más que una eliminación de la Copa Libertadores.