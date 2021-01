¡Fuerza, Supermán! Por covid, Miguel Ángel López no podrá hacer pretemporada con Movistar

El corredor Miguel Ángel López deberá guardar dos semanas de aislamiento que le impedirán incorporarse al equipo Movistar.

'Supermán' López no podrá empezar como quería la preparación para la temporada 2021 del ciclismo mundial. El escalador de Pesca buscaba llegar a Almería para empezar a ponerse a tono con su nuevo equipo, Movistar. Pero el coronavirus llegó a su puerta y un contagio lo mantendrá alejado de las carreteras y de sus nuevos compañeros.

El corredor de Pesca viajó el pasado 9 de enero para unirse a los entrenamientos de Movistar en Almería, sur de España. A pesar de esto, se encontró bloqueado en Madrid debido a la tormenta de nieve que ha afectado gran parte de España.

Para colmo, según el equipo Movistar, Miguel Ángel López tuvo contacto con personal ajeno al equipo contagiado de coronavirus. Tras una prueba que se realizó en la capital española este lunes, 'Supermán' dio positivo al contagio.

El equipo español aseguró que su nueva contratación permanecerá dos semanas en aislamiento. Esto impedirá que participe del campamento de pretemporada que se realiza en Almería del 9 al 20 de enero. Allí, López esperaba conectar con compañeros como Alejandro Valverde, Marc Soler y Enric Mas, así como con su nuevo director, Eusebio Unzué.

.@SupermanlopezN no podrá acompañarnos en la concentración 2021 de Almería tras ser positivo en un test de COVID-19. Comunicado Oficial ⬇️

Miguel Ángel López won't be able to join us at the 2021 camp in Almería after a positive COVID-19 test. Press Release: pic.twitter.com/YrLu6QGENM

