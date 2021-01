Esposa de Armani defiende con recelo al arquero de River por errores cometidos últimamente

En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Así parece asumirlo la modelo colombiana Daniela Rendón, actual pareja del arquero de River Plate, Franco Armani. El guardameta, de paso por Atlético Nacional, no está teniendo un feliz presente con el buzo de la banda cruzada.

En la última semana cometió dos errores que dejaron a River fuera de la Copa Diego Maradona y a un paso de quedar eliminado de la Copa Libertadores. Tras el juego de ida, Palmeiras goleó al equipo argentino 3-0 en Avellaneda, con complicidad explicita en uno de los goles por parte de Armani. Por eso, el arquero está en el ojo de la tormenta.

La furia de los hinchas de River y, sobre todo, las burlas de los detractores millonarios, han hecho mella en el arquero y en su esposa. Por eso, ella aprovechó sus redes sociales para bancar a Franco y, de paso, darle un palito a sus críticos. "Ser buena persona es como ser un portero. No importa las veces que salvaste un partido, hay gente que solo recordarán las veces que no pudiste hacerlo", escribió Rendón.

River se jugará la vida en Sao Paulo ante Palmeiras, donde debe revertir un 0-3. Muchos piden que Franco Armani no sea titular y sí lo sea Enrique Bologna, portero suplente de los millonarios. No obstante, parece que Marcelo Gallardo mantendría al exverdolaga entre los once inicialistas.