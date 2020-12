VIDEO | ¡El año del Diablo! América de Cali es campeón y conquista la estrella 15

Encuentre más abajo el video de los goles de Santa Fe vs América por la Final de Vuelta de la Liga BetPlay 2020.

La estrella de final de año se pintaría de rojo. Ahora, la gran pregunta era si el rojo sería cardenal o escarlata. Independiente Santa Fe y América de Cali llegaron a El Campín con un solo objetivo: gritar 'campeón'.

Eso sí, el conjunto vallecaucano tenía pie y medio en el título, luego de haber goleado 3-0 a su rival en el estadio Pascual Guerrero. Por eso, para muchos, la serie ya estaba sentenciada. Sin embargo, esto es fútbol.

Como bien reza una popular frase: "en este deporte cualquier cosa puede pasar". A dicho argumento y a la santa fe de la que tanto hablan, los leones se aferraban para conseguir el milagro.

Fue así como desde el primer minuto, los hombres de Harold Rivera saltaron a la cancha decididos a abrir el marcador. Pero se encontraron con un América bien plantado en el terreno de juego.

Hasta el minuto 35, los dirigidos por Juan Cruz Real no sufrieron. De hecho, el guardameta Joel Graterol nunca estuvo en acción, salvo para descolgar algunos balones aéreos que nunca fueron de peligro.

No obstante, los capitalinos no bajaron los brazos en ningún momento. Cuando no aparece el fútbol ni en lo individual ni en lo colectivo, debe aparecer la garra, el empuje, el amor y el hambre de gloria.

Aferrados a esos últimos aspectos, llegó el primer grito de 'gol'. El central Jeison Palacios aprovechó un borbollón para abrir el marcador tras una pirueta y potente remate imposible atajar para el arquero venezolano.

Cortesía de Dimayor

'Fe' era la única palabra que rondaba en las toldas del cuadro bogotano y no era para menos. Pasaron tan solo seis minutos desde el 1-0 para que la ventaja se ampliara y la ilusión creciera más que nunca.

Fabián Sambueza anotó el 2-0 y se presentó la polémica de la noche. ¿Por qué? Previo al tanto del argentino, había dos futbolistas del América de Cali en el suelo y el árbitro Wilmar Roldán decidió darle continuidad al partido.

En definitiva y a pesar de los aireados reclamos, el gol fue válido. Increíble o no, Santa Fe estaba a tan solo una anotación de llevar la final de la Liga BetPlay a los cobros desde el punto penal. Por eso, Harold Rivera alentaba a sus jugadores.

Cortesía de Dimayor

La otra cara de la moneda la vivía el entrenador Juan Cruz Real. No lo esperaba así y corregir para la segunda mitad era crucial si quería mantener vivo el sueño de bordar la estrella 15 en su escudo.

En la parte complementaria, todo cambió. América corrigió errores y Santa Fe, aunque se hizo con la posesión, nunca supo cómo manejar el balón ni qué hacer con él porque lo colectivo e individual no apareció.

El tiempo pasó y se convirtió en el peor enemigo de los cardenales. De hecho, sobre el final llegó el momento de los pelotazos al área. Con más ganas y debatiéndose como leones

Video de los Goles de Santa Fe vs América por la Final de Vuelta de la Liga BetPlay 2020

América sufrió, pero mantuvo su ventaja y se coronó campeón de la Liga BetPlayhttps://t.co/rQ0npLsVcK pic.twitter.com/hfHgBn00eG — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) December 28, 2020

Celebraciones de los Goles de Santa Fe vs América por la Final de Vuelta de la Liga BetPlay 2020

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News