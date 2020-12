¡Triste noticia! Director del Arkéa habló sobre la recuperación de Nairo y nos rompió los corazones

Encuentre más abajo cómo avanza la recuperación de Nairo Quintana tras la operación de sus rodillas y cuándo podría regresar a correr.

Ya van dos meses de aquella cirugía donde nuestro escarabajo fue intervenido para retirar afectaciones en los cartílagos de sus dos rodillas. Por eso, la ilusión de verlo pronto en las carreteras era bastante grande.

Sin embargo, las últimas noticias en torno a su recuperación no son las mejores. Así lo reveló Yvon Ledanois, director del Arkéa Samsic, a pocas semanas del inicio de la nueva temporada ciclística.

"Continúa recuperándose en casa, en Colombia. Lo tengo en el teléfono de vez en cuando. Está en contacto constante con los médicos del equipo, se está cuidando. Aún reanuda los entrenamientos. Primero debe aprobar exámenes"

Fue así como el equipo francés decidió no tener en cuenta a Nairo Quintana para el primer campamento de entrenamiento para preparar el 2021. Pero no fue lo más preocupante. Y es que su regreso parece lejano.

"Vi que los medios colombianos lo habían anunciado para el Tour Colombia y lo entiendo porque sé que los colombianos quieren verlo. Desafortunadamente, será imposible. Personalmente, no sé cuándo se recupere. No quiero recuperar un Quintana al 60% de su capacidad. Quiero darle tiempo para que vuelva. No quiero verlo tomar atajos. Si tenemos que esperar dos o tres meses, esperaremos"

El principal objetivo de Nairo Quintana en 2021 es ganar el tan esquivo Tour de Francia

