Barcelona vs. Valencia | EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV La Liga: alineaciones, canal y streaming

El link para Ver En Vivo Gratis BARCELONA vs VALENCIA Link Online por la Fecha 14 de La Liga 2020/21 lo encuentra más abajo.

Ganar o ganar. Luego de haber cedido tanto terreno, Fútbol Club Barcelona no tiene más remedio que recuperarlo. Para ello, necesita sumar la mayor cantidad como sea posible para no perderle pisada a Atlético de Madrid, Real Madrid y Real Sociedad.

Sin embargo, la tarea no es nada fácil. Hasta el momento, el rendimiento de los culés no ha convencido. De hecho, la dependencia de Lionel Messi regresó, demostrando que el director técnico Ronald Koeman no ha encontrado el once ideal.

¿A quién le apostarías? Para este partido Mozzartbet Colombia paga 1.37 a Barcelona, 5.77 al empate, 7.16 si gana Valencia. Estas cuotas pueden variar. Para consultarlas entra a www.mozzartbet.com.co, donde también podrás encontrar toda su oferta deportiva.

Además, en la fecha 14 de La Liga, los blaugranas reciben a Valencia. A pesar de que el equipo Ché no vive un buen presente y está en la parte baja de la tabla de posiciones, sueña con dar el golpe, despertar y encaminarse de cara a una posible remontada.

Ver En Vivo Gratis BARCELONA vs VALENCIA Link Online

Día: 19 de diciembre

Hora: 10:15 a.m. (Colombia) / 4:15 p.m. (España)

Canal: Directv Sports transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de La Liga

¿Cuáles son las alineaciones de Fútbol Club Barcelona vs Valencia Club de Fútbol para la Fecha 14 de La Liga 2020/21?

Consulte el once titular de Fútbol Club Barcelona para enfrentar al Valencia Club de Fútbol en el estadio Wanda Metropolitano

Consulte el once titular de Valencia Club de Fútbol para enfrentar al Fútbol Club Barcelona en el estadio Wanda Metropolitano

Archivo Getty Images

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News