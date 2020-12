¡Toma y dame! Mourinho y Klopp revelaron qué se dijeron en medio de la discusión que protagonizaron

Encuentre más abajo qué se dijeron José Mourinho y Jurgen Klopp tras el partido entre Liverpool y Tottenham Hotspur por la fecha 13 de la Premier League 2020/21.

La fecha 13 de la Premier League nos regaló uno de los duelos más esperados del año. Liverpool y Tottenham, quienes pelean por el título, se vieron las caras en Anfield en busca del liderato.

A lo largo de los 90 minutos, el partido fue bastante cerrado. De hecho, Roberto Firmino anotó el gol de la victoria para el 2-1 definitivo sobre el minuto 91. Por eso, las reacciones no tardaron.

Después del encuentro, José Mourinho atacó a Jürgen Klopp. Allí, el portugués aseguró que si él se comportara como el alemán, haciendo alusión a sus quejas en la línea, le echarían "al minuto".

"A mí me tratan diferente y eso es triste. Le dije que el mejor equipo había perdido, pero él dijo que no. Bueno, es su opinión. Un punto para cada uno hubiera sido un resultado más que justo"

Como era de esperarse, Klopp no se quedó callado. Fiel a su estilo, siempre diciendo todo con la mayor claridad posible, se refirió al cruce de palabras que hubo sobre el final. Eso sí, no pasó a mayores.

"Me dijo que el mejor equipo había perdido, pensaba que estaba bromeando, pero me di cuenta de que no. No tuvimos una discusión acalorada, simplemente me dijo eso y ya. No fue nada más"

Para rematar la faena, Mourinho destacó que el Liverpool no parece un equipo que haya sido campeón de Inglaterra, campeón de Europa y campeón del mundo.

José Mourinho y Jurgen Klopp se robaron las miradas en el duelo entre Liverpool y Tottenham, donde los reds se impusieron 2-1

Archivo Getty Images

