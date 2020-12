¡No le va a gustar a muchos! Caracol Televisión reveló cómo será la transmisión de la Copa América

Encuentre más abajo cuáles son las novedades sobre la transmisión de la Copa América 2021.

Sin lugar a dudas, uno de los eventos deportivos más importantes que se espera para el 2021 es la Copa América. Allí, Argentina y Colombia serán sedes. Por eso, las expectativas son grandes.

Eso sí, todo dependerá de cómo avance la pandemia por coronavirus. Y es que los casos aumentan a nivel mundial y, en la actualidad, el foco mayor se encuentra en el continente americano.

De desarrollarse con normalidad, Caracol Televisión confirmó que transmitirá cada uno de los partidos de la selección Colombia. Sin embargo, puso en duda su presencia como medio en el lugar del torneo.

"Caracol tiene los derechos de la Selección. Son derechos para televisión abierta. Por eso, estamos en la capacidad de asegurar que todos los juegos de la Tricolor los transmitiremos. Ahora, respecto al cubrimiento, habrá que esperar cómo avanza el virus. Hay plan A, B y C, dependiendo de la pandemia"

Archivo Getty Images

¿Cómo será la transmisión de la Copa América Colombia-Argentina en 2021?

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias. Infortunadamente, en el marco del multilanzamiento virtual que Caracol Televisión presentó de cara al 2021, Javier Hernández Bonnet y Ricardo Orrego revelaron que no transmitirán todos los encuentros.

"En la Copa América no garantizamos transmitir todos los partidos. El modelo de negociación cambió para beneficiar al cable. No es un secreto que solo venden un número determinado de partidos para televisión abierta. Los dueños de los derechos cobran ese dinero y el resto lo aseguran por la TV cerrada. No es porque no queramos, sino porque las condiciones han cambiado. Por más plata, nos venden menos partidos. A eso nos someteremos"

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News