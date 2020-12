SANTA FE | ¡El primer bicampeón! Las Leonas se coronaron campeonas del fútbol femenino en Colombia

La liga femenina llegó a su fin. Para algunos directivos eso será un alivio, porque no estuvieron muy de acuerdo con su realización. Pero ellas ganaron y aunque fue una edición corta, se jugó con dientes apretados. Al final llegaron los dos mejores equipos, sin lugar a dudas, con Independiente Santa Fe ante América de Cali.

Las leonas sacaron un resultado extraordinario en el Pascual Guerrero y ahora debían revalidar la victoria 2-1 en Cali, pero en el estadio El Campín. Por su parte, América apostó por la heroica, lideradas por Catalina Usme, pero en Bogotá era una difícil plaza.

Lejos de salir a especular, Santa Fe comenzó a imponer condiciones. No demoró mucho en poner la ventaja en El Campín, con remate de zurda de Fany Gauto. América no despertaba y ya estaba dos goles abajo en el resultado global. No obstante, América seguía tambaleando y Santa Fe acariciaba el título.

Las cardenales en su casa son bravas y el entrenador Diego Herazo sabe sacar lo mejor de ellas. En la final no iba a ser diferente y al descanso se fueron con ventaja de 1-0, 3-1 en el resultado global.

Se esperó un cambio de actitud de las escarlatas en la segunda mitad, pero Santa Fe no permitió reacción alguna. De hecho, las Leonas golpearon de nuevo, esta vez con gol de la central Nubiluz Rangel. Partido liquidado, a falta de media hora en el estadio El Campín.

A partir de allí, lo de América fueron arrestos individuales que no tuvieron precisión alguna. Ni Joemar Guarecuco ni Gisela Robledo aparecieron en su esplendor, bien maniatadas por la defensa cardenal.

Las Leonas alzaron la estrella navideña y decretaron el júbilo cardenal. Ahora le tocará a los leones repetir la hazaña, pero lo importante es que Santa Fe, el primer campeón, también es el primer bicampeón.

